Adana'da terör örgütü şüphelisi yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik yaptığı baskında yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik yaptığı baskında yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde bir şahsın "PKK/KCK/YPG/YD silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın yapan jandarma ekipleri şüpheliyi belirlenen adreste yakaladı. Jandarmada ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ayrıca ekipler, Yüreğir ilçesinde iki şahsın sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptığının tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA