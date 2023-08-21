Adana'da Terk Edilen Yediemin Otoparkında Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da terk edilen yediemin otoparkına girip, 21 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da terk edilen yediemin otoparkına girip, 21 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki yediemin otoparkı, bir süre önce sorumluları tarafından terk edildi. Otopark sahipsiz kalınca, çekilen otomobillerin parçaları ile motosiklet ve elektrikli bisikletler çalınmaya başlandı. İhbar sonrası önlem alan polis, gece saatlerinde otoparka gelen M.A. (36), B.H. (37), H.H. (24) ve A.K.'yi (37) suçüstü yakaladı. 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin gidon kilitlerini kırdığı 21 motosiklet ve elektrikli bisiklet boş arsada bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)