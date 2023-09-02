Adana'da telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, kaldırımda telefonla konuşurken motosikletli zanlılar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.