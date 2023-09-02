Adana'da telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, kaldırımda telefonla konuşurken motosikletli zanlılar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, bir iş yerinin önünde telefonda konuşan İbrahim Taşkıran (42), motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Taşkıran, bir iş yerine sığındı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkıran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.