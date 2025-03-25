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Adana'da Telefone Bakan Genç Kıza Otomobil Çarptı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, yolda telefona bakan genç kıza otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Genç kız hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da yolda telefona bakan genç kıza otomobil böyle çarptı

ADANA - Adana'da yolda telefona bakan genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç S.'ye sürücü Ali Yahya Ç'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpması etkisiyle genç kız havaya savrulup yere düşerek ağır yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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