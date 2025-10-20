Adana'da Tekstil Malzemesi Satan İş Yerinde Yangın Çıktı

Adana'da tekstil malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgeye göre, yangın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, tekstil atölyesinde birden yangın çıktı. Yangın kısa sürede iş yerini kapladı. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İş yerinde soğutma çalışmasa devam ederken, maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Polis yangının nasıl çıktığıyla ilgili inceleme başlattı. - ADANA