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Adana'da Tekstil İşyerine Baskın: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Tekstil İşyerine Baskın: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, tekstil üzerine faaliyet gösteren bir işyerinde 3 ruhsatsız silah ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İşyerinin sahibi kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan polisi tekstil üzerine faaliyet gösteren işyerine yaptığı baskında 3 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi çok sayıda suç kaydı bulunan işyeri sahibi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Caddesi Kocavezir İş Merkezi'ndeki tekstil üzerine faaliyet gösteren işyerinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı.

Polis söz konusu işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan arama çalışmalarında, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, hassas terazi, çek, banka cüzdanı, banka dekontu ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Yusuf E. ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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