Adana'da Tekstil Firmasında 40 Milyon Lira Dolandırıcılık İddiası

Güncelleme:
Adana'da bir tekstil firmasında çalışan muhasebeci ve beraberindeki 2 kişinin, resmi belgede sahtecilik yaparak firmayı 40 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir tekstil firmasının banka hesaplarında açık fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, işyerinin muhasebecisi S.G. ve beraberindeki T.G. ile B.G.'in resmi belgede sahtecilik yaptığını belirledi. Şüpheliler bu yöntem ile yaklaşık 40 milyon TL vurgun yaptığı öne sürüldü.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
