Adana'da Tehlikeli Yolculuklar: Kamyonette İple Bağlanma ve Hamakta Keyif

Adana'da iki ayrı kamyonette yolculuk yapan vatandaşlardan biri kendini iple kamyonete bağlarken, diğeri de kamyonet kasasındaki hamakta keyifle yoluculuk yaptı.

Şehir merkezinde kamyonette iki vatandaşın ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yolculuk yaptığı anlar ortaya çıktı. Bir vatandaşın ev eşyası taşınan kamyonetin kasasına bindiği görüldü. Vatandaşın düşmemek için kendince önlem alıp eşyalarını bağladığı iple kendini de bağlaması dikkat çekti. Bu anlar ise bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşlar o anlara "Güvenli yolculuk" ismini verdi.

Kamyonet kasasında hamak

Adana'da bir başka kamyonet kasasına ise hamak yapıldığı görüldü. Kentin en işlek caddesinde seyir eden bir kamyonetin kasında yapılan hamağa uzanan bir kişinin keyifle yolculuk yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi. Hamakta uzanan vatandaş hızla giden kamyonetin kasasında tüm tehlikeye rağmen yolculuk yapmaya devam etti. - ADANA