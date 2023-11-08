Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Motosikletli Şahıs Kamyonet Kasasında
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Adana'da çekilen görüntülerde, hurda yüklü kamyonetin kasasında duran plakasız motosikletli şahıs tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Olayın ardından ekipler, kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Adana'da motosikletli şahsın hurda yüklü kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk pes dedirtti.
Merkez Seyhan ilçesinde çekilen görüntüde 33 NZB 460 plakalı kamyonetin hurda yüklü kasasında duran plakasız motosikletli şahıs, adeta kazaya davetiye çıkardı.
Vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekipler kamyonet sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa