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Adana'da Tehlikeli Yolculuk: Motosikletli Şahıs Kamyonet Kasasında

Adana'da çekilen görüntülerde, hurda yüklü kamyonetin kasasında duran plakasız motosikletli şahıs tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Olayın ardından ekipler, kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.