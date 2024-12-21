Adana'da Tavuk Çiftliğinde Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.
Adana'da tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre söndürüldü.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğin deposundan dumanların yükseldiği gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler yangını kısa sürede söndürdü. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa