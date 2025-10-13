Haberler

Adana'da Tatlıcıya 2 Kez Kurşunlama: 5 Şahıs Tutuklandı

Adana'da Tatlıcıya 2 Kez Kurşunlama: 5 Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir tatlıcının iş yerini iki kez kurşunlayan şüphelilerle ilgili 5 kişi tutuklandı. İş yeri sahibi, haraç vermediği için tehditler aldığını iddia etti.

Adana'da bir tatlıcının iş yerini 2 defa kurşunlayan şüphelilerle ilgili 5 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Kentte tatlıcılık yapan Serdar Kılınç'ın (33) iş yeri, temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olaylarla ilgili yaptığı çalışmada ilk kurşunlama olayı ile ilgili 3, ikinci kurşunlama olayıyla ilgili ise 2 olmak üzere 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İş yeri sahibi Kılınç ise bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti.

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, "Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 20.07.2025 günü silahlı saldırı düzenlenmiş ve iş yeri sahibi E.K. alınan ifadesinde, kendisinden borç para isteyen ve aralarında husumet bulunan dayısının oğulları Y.C.G. ve B.G. isimli şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmiştir. Emniyet güçlerimizce olay ile ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli şahıs, 14 gram narkotik madde ile yakalanarak gözaltına alınmış; 25.07.2025 günü çıkarılmış oldukları mahkemece B.Ş. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, B.G, F.A. ve Y.A.K. isimli şahıslar ise tutuklanmıştır. 05.10.2025 günü ise aynı iş yerine tekrar silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, iş yeri sahibi ile yapılan görüşmede dayısının oğullarının kendisinden para istediğini ve tehdit edildiğini beyan etmiştir. Emniyet güçlerimizce yapılan çalışmada olayla ilgili 2 şüpheli şahıs D.A.O. ve T.U.D. yakalanarak gözaltına alınmış, 05.10.2025 günü çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Törene damga vuran görüntü: Herkes Yavaş'ın yanındaki isme odaklandı
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.