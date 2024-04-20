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Adana'da tartıştığı husumetlisini göğsünden vuran zanlı tutuklandı

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Adana'da yaşanan olayda, tartıştığı husumetlisini göğsünden vuran zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, 'Öldürme amacım yoktu' dediği öğrenildi.

Adana'da tartıştığı husumetlisini göğsünden vuran zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, 'Öldürme amacım yoktu' dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İzzet E. (39) aralarında husumet bulunan Osman Asma (28) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma'nın, kalçasından bıçakladığı İzzet E. ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Asma'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet E.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma'nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı İzzet E.'ye küfrettiği, cinayetle sonuçlanan kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İzzet E.'nin ifadesinde, 'Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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