Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'da Tartışma Sonucu İki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'da Tartışma Sonucu İki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir genç, tartıştığı iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak gençler kurtarılamadı. Zanlı hala kaçmaktadır.