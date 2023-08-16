Adana'da Tartışma Sonucu Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, tartıştığı zanlılarca tabancayla yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı. Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde A.T. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından grup, A.T'yi tabancayla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 5 zanlı, merdivenlerden üst kata çıkarak A.T. ile tartışıyor. Bu sırada elinde tabanca bulunan iki zanlıdan biri araya girmeye çalışan vatandaşa silahını doğrultuyor. Daha sonra güvenlik kamerasının açısından çıkan şüpheliler, A.T'yi tabancayla vurup kaçıyor. A.T'yi yerde yaralı görüp şoka giren bir kadını ise vatandaşlar sakinleştiriyor.