İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi

Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Adam Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan A. adlı şahıs, tartıştığı Mehmet Kutlu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

Adana'da bir genç, portakal bahçesinde tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A. ve Mehmet Kutlu (24) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ramazan A., Mehmet Kutlu'ya defalarca tabanca ile ateş açtı. Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kutlu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.