Adana'da tarım işçileri taşıyan servis kanala düştü: 18 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada 18 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 FP 3243 plakalı minibüsün sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına devrildi. Tarım işçilerini taşıyan minibüste sürücüyle birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
