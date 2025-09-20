Haberler

Adana'da Tarım İşçileri Çadırında Yangın Çikti

Adana'da Tarım İşçileri Çadırında Yangın Çikti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı 4 çadırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede 4 çadırı da etkisi altına aldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı 4 çadırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karagöçer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerinin kaldığı çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 3 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 çadır kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.