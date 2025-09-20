Adana'da Tarım İşçileri Çadırında Yangın Çikti

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı 4 çadırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karagöçer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerinin kaldığı çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 3 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 çadır kullanılamaz hale geldi. - ADANA