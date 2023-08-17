Adana'da Tarihi Eser, Sigara ve Cep Telefonu Kaçakçılığı Operasyonu

Adana'da yapılan operasyonda, tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığı yapan 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak sigara, elektronik sigara ve cep telefonları ele geçirildi.

Adana polisinin yaptığı operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ADANA