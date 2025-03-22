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Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 19 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 19 Tarihi Obje Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine bir evde düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, Roma dönemine ait yazılı kesme taş ve 19 tarihi obje ile birlikte bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Yüreğir ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş, 19 adet tarihi obje, 1 detektör ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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