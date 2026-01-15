Tarihi binanın çatısı kısmen çöktü, ekipler çatıdaki tahtaları keserek önlem aldı

Adana'da tarihi bir binanın çatısı kısmen çökerken ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp çöken çatıdaki tahtaları kesti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilay Caddesi'nde bulunan tarihi bir binanın çatısında sabah saatlerinde kısmen çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alıp caddenin bir kısmını trafiğe kapatan ekipler, 'Tesirli Taşınmaz Kültür Varlığı' listesinde olan binanın çatısındaki tahtaları motorlu testere ile kesti. Ekiplerin çalışmasını tamamlaması üzerine yol yeniden trafiğe açıldı. - ADANA