Adana'da Tanker Kazası: Otomobil Hurdaya Döndü, İki Yaralı

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Bu sırada kazadan kaçmaya çalışan kamyon yan devrilirken kazada, otomobildeki karı-koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Bahiddin Akyol'un kontrolündeki 34 KL 4436 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Burak Küçük yönetimindeki 31 AVF 419 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada İsmail Hakkıyalçın kontrolündeki 01 PB 298 plakalı kamyon ise tankerden kaçarken yan devrildi. Otomobil ise hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan Burak Küçük ve eşi Emine Buse Küçük'ü yaralı olarak çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken gazetecilere konuşan kamyon sürücüsü İsmail Hakkıyalçın, "Tanker karşı şeritten geldi otomobile çarptı ben kaçtım ve devrildim. Eğer kaçmasam otomobil ikimizin arasında kalacaktı. 2 kişiyi çıkarttılar araçtan, hastaneye götürdüler" dedi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA