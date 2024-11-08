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Adana'da Tabancalı Saldırı: Arkadaş Gerçek Anları Kaydetti

Adana'da Tabancalı Saldırı: Arkadaş Gerçek Anları Kaydetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, bir evin önüne gelerek tabanca ile ateş açtı. O anlar arkadaşının cep telefonu ile kaydedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganları arıyor.

Adana'da bir kişi eve tabanca ile kurşun yağdırırken arkadaşı da onu cep telefonu ile görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi ara sokaktaki evin önüne gelip bir süre sokakta bekledi. Daha sonra iki kişiden biri tabancasını çıkartıp eve arka arkaya ateş etmeye başladı. Arkadaşı da o anları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Daha sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis iki saldırganı arıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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