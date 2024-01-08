Adana'da tabanca imalatı yapan 2 kardeş yakalandı

Adana'da tabanca imalatı yapan 2 kardeş, Seyhan polisinin yaptığı operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız silah ve tabanca yapımında kullanılan bin 323 silah parçası ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orhan Y. ve Bişar Y. kardeşlerin evlerinde tabanca yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda iki kardeş evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Ruhsatsız silahların yanı sıra silah yapımında kullanılan 560 tabanca namlusu, 563 namlu mekanizması, 13 tabanca gövdesi, 14 tabanca sürgüsü, 105 icra yayı, 12 icra mili, 18 tabanca şarjörü, 38 kurusıkı namlu mekanizması ve çok sayıda tabanca muhtelif malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kardeşlerden Orhan Y. tutuklanırken, Bişar Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA