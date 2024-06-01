Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve kanını suya akıtan kişi yakalandı

Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve kanını, iç organlarındaki dışkıyı suyun içerisine akıtan kişi Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. (44) sulama kanalının yanında kurbanlık koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve iç organlarındaki dışkısını suyu içerisine akıtan Ziver A. anbean görüntülendi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA