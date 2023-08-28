Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Koza Mahallesi'nde sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.