Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kadın cesedi kanaldan çıkartıldı. Polis yaptığı kimlik tespitinde cansız bedeni bulunan şahsın kayıp başvurusu yapılan Songül Çakmak (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title