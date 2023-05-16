Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kadın cesedi kanaldan çıkartıldı. Polis yaptığı kimlik tespitinde cansız bedeni bulunan şahsın kayıp başvurusu yapılan Songül Çakmak (26) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA