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Adana'da Sulama Kanalında Boğulma Faciası

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Adana'nın Çukurova ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi civarından serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri, çırpınmaya başlayıp suda sürüklenip gözden kayboldu. Diğer 2 genç kanaldan çıkarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, gencin cansız bedenine kanala girdiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Ekiplerin sudan çıkardığı gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boğulan genç ile birlikte kanala giren 2 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Film gibi izlediler

Öte yandan, gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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