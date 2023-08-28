Adana'da sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında sürüklenen bir kadın cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ADANA - Adana'da sulama kanalında bir kadının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kadını görünce durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra kadının cesedini sudan çıkarttı.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kadının ismini belirlemek için çalışma başlattı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde kadının nasıl öldüğü de belirlenecek.