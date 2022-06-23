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Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu.

Adana'da sulama kanalına giren bir kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir kişi sulama kanalında batıp çıkan bir kişiyi gördü. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Ancak kanaldaki şahıs bir süre sonra suya batarak kayboldu.

Olay yerine gelen sualtı ekipleri kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar şahıs bulunamadı. - ADANA

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