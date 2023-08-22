Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğu aranıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ayağını yıkarken sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu aranıyor. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Su Altı Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğunu bulmak için çalışma yaptı. Arama çalışmaları DSİ'nin suyu kesmesinin ardından devam edecek.