Üye Girişi
Haberler

Adana'da Su Anlaşmazlığı Nedeniyle Şiddet Olayı: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da Su Anlaşmazlığı Nedeniyle Şiddet Olayı: 4 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde su kullanma meselesi yüzünden kuzenlerini takip eden 4 kişi, otomobil ile kaza yapmasına neden olduktan sonra yaralıyı demir sopalarla darp etti. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheliler tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde su meselesi yüzünden kuzenlerini otomobil ile takip edip aracına çarptıktan sonra öldüresiye darp ettiği öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Yaralının hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay İmamoğlu ilçesinde 2 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre Erden Işıt ile kuzenleri arasında tarlaya gelen suyu kullanma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma çevredeki vatandaşlar tarafından aralandı. Ancak bir süre sonra Ç.I., H.İ,I., G.I., G.I. ve T.I. otomobil ile giden Erden Işıt'ı takip etmeye başladı. Erden Işıt'ı sıkıştıran şahıslar onun kaza yapmasına neden oldu. Kazadan sonrada bu 5 kişi yaralanan Erden Işıt'a demir sopalarla saldırdı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler bir süre sonra olay yerinden giderken, yaralı hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis ise olaydan sonra yaptığı çalışmada 5 şüpheliden 4'ünü yakaladı. T.I.'nın yakalama çalışması ise devam ediyor. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüphelilerin bu olaydan bir gün öncede Erden Işıt'ın babası Erdal Işıt'a saldırdığı ve aracına zarar verdiği öne sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Otomobil İmamoğlu Güvenlik Mahkeme 3-sayfa adana Kaza Suç

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Uşakspor- Bursaspor maçı canlı izle! UŞAKSPOR- BURSASPOR HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki Siyah Kalp bu akşam var mı? 10 Ekim Siyah Kalp 5. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.