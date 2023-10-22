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Adana'da Sokakta Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Yaşamını Yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.