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Adana'da Sokakta El Bombası Bulundu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan el bombası, ihbar üzerine gelen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde alınarak incelenmek üzere gönderildi.

Adana'da sokakta el bombası bulundu

ADANA - Adana'da kent merkezinde el bombası bulundu. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanları, kontrollü bir şekilde bombayı bulunduğu yerden aldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yürüdüğü sırada yolda el bombası gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları kontrollü bir şekilde el bombasını bulunduğu yerden aldı. El bombası incelenmek üzere kriminale götürüldü.

Adana'da Sokakta El Bombası Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Olaylar Seyhan Adana

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