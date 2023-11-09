Adana'da sokakta bir kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Adana'da yaşanan olayda, bir kişi sokakta silahlı saldırıya uğradı. Zanlı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi ve polis tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Adana'da sokakta bir kişiyi vuran zanlı tutuklanırken, o anlar sanayi saniye görüntülendi.

Olay, 6 Ekim günü merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde yolda yürüyen Anıl A. (19), alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Eray İ. (19) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Anıl A., can havliyle cadde üzerinde bulunan özel bir bankaya sığındı. Olayın şüphelisi ise koşarak kaçtı. Anıl A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ara sokaklarda gezerken yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını izleyerek şüpheli Eray İ.'nin kaçtığı yeri belirledi. Meydan Mahallesi ara sokaklarına giren polis, şüpheliyi gezerken yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA