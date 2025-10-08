Haberler

Adana'da Sokak Ortasında Kavga, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sırasında bir grup araca saldırdı.

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede sırasında, gruplardan biri olay yerinden uzaklaşmak için otomobile bindi. Ancak karşı grup bu kez araca saldırarak kapılara ve camlara vurdu.

Kavga anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun birbirine saldırdığı, ardından bir aracın hareket ettiği sırada kalabalığın otomobile de vurmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Polis şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
