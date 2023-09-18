Adana'da sokak ortasında cinayet: 4 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin sokakta vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İbrahim Taşkıran'ın çift tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.