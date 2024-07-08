Üye Girişi
Haberler

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet ağır yaralandı. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Abbas yere yığıldı. Çocuğun arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan çocuğa saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Çocuk Adana Hayvan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title