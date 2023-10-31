Adana'da narkotik ekipleri tarafından sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köprülü Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana'da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik ekiplerinin sokak aralarında uyuşturucu sattığını öne sürerek yakaladığı iki şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seyhan ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi ve Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sokak aralarında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, uyuşturucu sattığı öne sürülen A.T., üzerinde satışa hazır 3 paket halinde 5.25 gram metamfetamin ile yakalanırken Ö.K. ise iki paket halinde 121 gram bonzai ve 1.63 gram esrar ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.