Adana'da sırt çantasında 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir kişinin sırt çantasında kahve paketlerine gizlenmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.