Adana'da sırt çantasında 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, bir kişinin sırt çantasında kahve paketlerine gizlenmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adana'da sırt çantasında 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda otobüs bekleyen bir kişinin sırt çantasını aradı.
Çantada, kahve paketlerine yerleştirilmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa