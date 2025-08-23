Adana'da Sinir Krizi Geçiren Anne, Kızını Bıçakla Kovaladı

Adana'da sinir krizi geçiren bir kadın, kızını bıçakla mahallede kovaladı. Küçük kız mahalledekilerin yardımıyla motosikletle olay yerinden uzaklaştırılırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, sinir krizi geçirerek kızını bıçakla kovalamaya başladı. Korkuya kapılan küçük kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bir kişi araya girerek, kadının elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak kadını sakinleştiremeyen adam, küçük kızı motoruna bindirdi. Motordayken annesi tarafından saçından çekilerek eve götürülmek istenen kız, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçük kız, motorla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlattı. - ADANA