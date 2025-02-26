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Adana'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Adana'da Huzur ve Güven uygulaması çerçevesinde, silahlı yağma suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan Sergen A. yakalandı. Aynı operasyonda bilişim suçlarından da cezası bulunan Samet H. da ele geçirildi.

Adana'da silahlı yağma suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kent genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında 'Huzur ve Güven' uygulaması başlattı. Bu kapsamda Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında silahlı yağma suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Sergen A. ve bilişim suçları ile dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Samet H.'yi yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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