Haberler

Adana'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama

Adana'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama suçlarına karışan bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında 1 adet AK-47 ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama suçlarından bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişiyi hedef alan silahlı yaralama, tehdit ve kurşunlama dahil 8 suça karışan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebekenin liderinin A.T. (21) olduğu belirlendi. Ekipler, detaylı incelemede şebekenin yaşları 16 ile 21 arasında değişen üyelerini belirledi. Şafak vakti yapılan operasyonda şebekenin lideri A.T.'in de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir evde yapılan aramada AK-47, otomatik tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgusunda "Benim hiçbir suçla alakam yoktur" diyen A.T. ile birlikte 4 şüpheli, sevk edildkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.