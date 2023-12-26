Adana'da Silahlı Soygun Girişimi

Adana'da bir kişi tekel bayiine gelerek "borç sigara" istedi, işyeri sahibi borç sigara vermeyince silah çekip masada duran sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayine girdi. İçeri giren şüpheli, önce bir paket sigara aldı ardından parası olmadığını "borca yaz" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine işyeri sahibi sigarayı alarak tekrardan rafa koydu.

Şüpheli belinden ruhsatsız tabancasını çekerek işyeri sahibini korkutmak istedi. Masada bulunan sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA