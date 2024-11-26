Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş

Adana'da Silahlı Saldırıda Ölen Gençten Viral Video Mesajı

Adana'da Silahlı Saldırıda Ölen Gençten Viral Video Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kokoreççide silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar'ın, ölmeden önce sosyal medya hesabında 'Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın' diye bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Adana'da kokoreççide silahlı saldırıda ölen gencin sosyal medyada "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

25 Kasım'da Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir kokoreççide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, Abdulbasit Çamsar'ın (17) ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Çamsar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş" dediği görüldü. Video sosyal medyada viral oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ümit Özdağ'dan o isme "Zafer Partisi'ne katıl" teklifi
img

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
img

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu! Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçı şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.