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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bir kişi aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Akkoyun hafif ticari aracıyla ilerlediği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hafif ticari araca defalarca tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Şükrü Akkoyun'un başına isabet etti. Akkoyun, aracıyla bir iş yerine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Akkoyon'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkoyun hayatını kaybetti.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana Olaylar Adana Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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