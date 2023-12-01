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Adana'da silahlı saldırı: Genç yaralandı

1 Aralık 2023 17:05 Son Güncelleme: 17:07 Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Merkez Parkı'nda yürüyüş yapan bir genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.