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Adana'da silahlı saldırı: Genç yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Merkez Parkı'nda yürüyüş yapan bir genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Parkı'nda yürüyüş yapan İ.D, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Seyhan Adana Saldırı Adana Hastane 3. Sayfa Haberler

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