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Adana'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahla vurularak yaralanan bir kişi banka şubesine sığındı. Saldırıda banka şubesinin camına da bir kurşun isabet etti. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.