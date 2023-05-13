Adana'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Adana'da kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Y. (21), husumetli olduğu S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet Y. başını sıyıran kurşunla hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden Mehmet Y. (21), husumetli olduğu S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet Y. başını sıyıran kurşunla hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y., kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ederken, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.D. tabancasıyla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Y.'nin başını sıyırdı. Mehmet Y. hafif yaralanırken, S.D. ise kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.