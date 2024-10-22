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Adana'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Samet Aslan hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kimliği belirsiz ve olayın arka planında uyuşturucu bağımlılığı olduğu iddia ediliyor.

Adana'da teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Samet Aslan (19) teyzesini ziyarete geldi. Bu sırada evin aşağısında bulunan Aslan, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Aslan, karın, sırt ve baldır bölgesinden isabet aldı.

Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Aslan'ın akrabası olan Mahmut Yüksel, "Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına düşmüş. En son yeğenimiz vefat etti. Silahla vuruluyor yeğenim, teyzenin evinin önünde vurulmuş. Kimin vurduğu da belli değil" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Yüreğir adana Suç

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