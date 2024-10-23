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Adana'da Silahlı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kahvehanede oturan 18 yaşındaki Baran Cengiz, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da 18 yaşındaki genç kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Baran Cengiz (18) kahvehanede oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabanca ile başından vurulan Baran Cengiz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelide kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Baran Cengiz'in öldüğü belirledi. Baran Cengiz'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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